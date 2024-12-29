В Сургуте у российского Boeing во время полета треснуло лобовое стекло

У вылетевшего из Сургута в Уфу самолета Boeing треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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По его данным, инцидент произошел рано утром 29 декабря в районе сургутского аэропорта, когда лайнер выполнял рейс UTA103. Капитан доложил о произошедшем, лайнер не подавал сигналов срочности и продолжил следование по плану.

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13 и 22 декабря еще у двух российских самолетов Boeing треснуло лобовое стекло во время полета. Капитан летевшего из Волгограда в Москву Boeing 737–800 тоже доложил о растрескивании внешнего правого лобового стекла и решил следовать в аэропорт назначения. Однако, по словам источника, в аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги. Аналогичным образом спустя почти 10 дней повел себя экипаж Boeing, выполнявший рейс из столицы в Красноярск.