Казахстан передаст Бразилии черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL

Министерство транспорта Казахстана объявило о передаче бортовых самописцев (черных ящиков) разбившегося самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA). Об этом пишет ТАСС.

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Это решение, принятое специальной комиссией под руководством министра транспорта республики Марата Карабаева, объясняется наличием в CENIPA необходимого высокотехнологичного оборудования и сертифицированных лабораторий для дешифровки данных с самописцев.

Выбор CENIPA также обусловлен тем, что упавший самолет был произведен в Бразилии.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.