Несовершеннолетнюю россиянку арестовали за портреты террористов

Суд в Санкт-Петербурге арестовал несовершеннолетнюю россиянку, которая повесила в школе портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина и Алексея Левкина из РДК (запрещенная в России террористическая организация).

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления», — говорится в сообщении.

Там добавили, что школьница выразила возражение против ареста, а также просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об инциденте с портретами в учебном учреждении Петербурга сообщалось ранее. В школу вызвали сотрудников полиции. Прибывшие оперативники увидели, что возле стенда на третьем этаже столпились учащиеся и педагоги — внимание всех привлекла приписка «герой России».