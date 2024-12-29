Стали известны подробности состояния взорвавшего в ТЦ петарду школьника

У 13-летнего школьника, который взорвал петарду в торговом центре (ТЦ) «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде, поражены все пальцы руки, так что планируется оперативное вмешательство. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор медицинского издания «Стационар.Пресс» Алексей Никонов.

Он отметил, что пострадавший подросток доставлен в детскую городскую больницу № 1. На данный момент состояние ребенка уточняется.

«Все зависит от степени раздробления кости и повреждений мягких тканей», — уточнил Никонов.

Инцидент на фудкорте торгового центра произошел 29 декабря. На видео камер наблюдения попал момент, как сидя за столом вместе с друзьями, 13-летний россиянин поджег петарду. Находившиеся поблизости люди начали разбегаться, решив, что произошел теракт. Некоторые из них получили травмы.