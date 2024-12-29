В Южной Корее назвали три вероятные причины крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который в воскресенье утром потерпел катастрофу в международном аэропорту Муан.

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Как местные пожарные, так и авиационные эксперты заявили, что "вероятно, была какая-то неисправность шасси". Ли Чжон Хён, глава пожарной службы Муана, сообщил журналистам, что причиной катастрофы, "по оценкам, является столкновение с птицей или плохая погода". Кроме того, в качестве третьей предварительной версии рассматривается недостаточная длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан. Вместе с тем расследование обстоятельств крушения может занять годы, и эксперты призвали местных чиновников не строить догадки о его причине, даже несмотря на то, что они сталкиваются с требованием ответов от близких пассажиров, уточняет CNN.

Авиакомпания Jeju Air отказалась комментировать причину аварии во время пресс-конференций, заявив, что ведется расследование. В соответствии с глобальными авиационными правилами, Южная Корея проведет гражданское расследование крушения и автоматически привлечет Национальный совет по безопасности на транспорте в США, где был спроектирован и построен самолет.

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Напомним, что только двое из 181 человека на борту Boeing 737-800 выжили, когда пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту на юго-западе страны в воскресенье утром по местному времени. Самолет проехал по взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Муан на брюхе, прежде чем загореться. Двое выживших - оба члена экипажа, один мужчина и одна женщина, были спасены из хвостовой части самолета, единственной его части, которая сохранила часть своей формы, сообщили экстренные службы. Возраст тех, кто находился на борту, варьировался от 3 до 78 лет.

Между тем

Один из двух черных ящиков, извлеченных из самолета Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в воскресенье, получил частичные повреждения, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Повреждения, вероятно, задержат обнародование отчета по выяснению причины катастрофы, заявил представитель министерства земельных ресурсов.