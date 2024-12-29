В Южной Корее назвали три вероятные причины крушения самолета
В Южной Корее назвали три вероятные причины крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который в воскресенье утром потерпел катастрофу в международном аэропорту Муан.
Как местные пожарные, так и авиационные эксперты заявили, что "вероятно, была какая-то неисправность шасси". Ли Чжон Хён, глава пожарной службы Муана, сообщил журналистам, что причиной катастрофы, "по оценкам, является столкновение с птицей или плохая погода". Кроме того, в качестве третьей предварительной версии рассматривается недостаточная длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан. Вместе с тем расследование обстоятельств крушения может занять годы, и эксперты призвали местных чиновников не строить догадки о его причине, даже несмотря на то, что они сталкиваются с требованием ответов от близких пассажиров, уточняет CNN.
Авиакомпания Jeju Air отказалась комментировать причину аварии во время пресс-конференций, заявив, что ведется расследование. В соответствии с глобальными авиационными правилами, Южная Корея проведет гражданское расследование крушения и автоматически привлечет Национальный совет по безопасности на транспорте в США, где был спроектирован и построен самолет.
В Южной Корее оценили вероятность ошибки пилота, из-за которой рухнул Boeing
Напомним, что только двое из 181 человека на борту Boeing 737-800 выжили, когда пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту на юго-западе страны в воскресенье утром по местному времени. Самолет проехал по взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Муан на брюхе, прежде чем загореться. Двое выживших - оба члена экипажа, один мужчина и одна женщина, были спасены из хвостовой части самолета, единственной его части, которая сохранила часть своей формы, сообщили экстренные службы. Возраст тех, кто находился на борту, варьировался от 3 до 78 лет.
Между тем
Один из двух черных ящиков, извлеченных из самолета Jeju Air, потерпевшего крушение в Южной Корее в воскресенье, получил частичные повреждения, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Повреждения, вероятно, задержат обнародование отчета по выяснению причины катастрофы, заявил представитель министерства земельных ресурсов.
"Одна только расшифровка FDR (черного ящика) может занять около месяца", - добавил чиновник.