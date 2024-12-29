Школьник пострадал от взорвавшейся в руке петарды в ТЦ в Нижнем Новгороде

Подросток получил травму кисти от взорвавшейся в руке петарды в ТЦ в Нижнем Новгороде. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

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Инцидент произошел на фудкорте. Школьник решил поджечь пиротехнику, которая взорвалась прямо у него в руке. Подростка экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему первую помощь. Представители ведомства призвали соблюдать осторожность при использовании петард и салютов.

— Безопасность начинается с тебя! — передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.

Школьник пострадал от брошенной подростками петарды во Всеволожском районе Ленинградской области. Его доставили в больницу с термическими ожогами первой и второй степеней.