Директора ЛГБТ* турклуба Котова нашли мертвым в СИЗО

Андрей Котов, 48-летний директор туристического клуба «Мен тревел», специализировавшегося на организации поездок для ЛГБТ*-групп, скончался в СИЗО «Водник».

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Котов был обвинен в создании и распространении детской гей-порнографии, а также в организации деятельности экстремистской организации. Помимо этого, ему инкриминировалась незаконная видеосъемка несовершеннолетнего.

В свою очередь он все обвинения отрицал, передает SHOT.

Сотрудники полиции недавно провели рейд на закрытой ЛГБТ*-вечеринке в арт-пространстве «Явление» в Петербурге.

На прошлой неделе стало известно, что главу Кореневского района Курской области, которую до этого отправляли в отставку, правоохранители проверят по статьям о пропаганде ЛГБТ* и организации проституции.

Общественники попросили проверить российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ*. Их возмутил логотип Суздаля авторства его студии с изображением голубого сокола, которого заявители назвали «голубым голубком».

*Признана экстремистской организацией на территории РФ.