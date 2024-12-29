Раскрыты сроки расследования авиакатастрофы в Южной Корее

Расследование авиакатастрофы самолета Jeju Air в Южной Корее может занять от шести месяцев до трех лет.

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Такой предполагаемый срок раскрыли в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта республики, его заявление цитирует РИА Новости.

«Поскольку самолет произведен за границей, а также необходимо изучить возможные проблемы с самолетом, действия экипажа и внешние факторы, процесс требует длительного времени», — подчеркнули в ведомстве.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муана. По предварительным данным, сначала борт столкнулся со стаей птиц, а затем у него не выпустились шасси. В результате он врезался в ограждение при посадке и сгорел.

Спасти удалось только двух стюардесс, остальные 179 пассажиров и членов экипажа не выжили. После трагедии в Южной Корее объявили недельный траур.