Момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Муане самолета сняли на видео

Из-за влетевшей в двигатель птицы, по предварительной версии, самолет Boeing 737 потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее. Соответствующее видео в воскресенье, 29 декабря, разместил Telegram-канал Shot.

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На опубликованных кадрах видно летящее по небу судно. В один момент из его правого двигателя вылетает характерная огненная вспышка, причиной которой, предположительно, стала попавшее в него птица.

Власти Южной Кореи подтвердили гибель 179 человек при жесткой посадке самолета Boeing 737-800 перевозчика Jeju Air.

29 декабря пассажирский самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с заграждением в аэропорту Муан. На борту находился 181 пассажир, включая шестерых членов экипажа: из них выжили лишь два человека. О подробностях, причинах и последствиях авиакатастрофы — в материале «Вечерней Москвы».

Выжившая после катастрофы в Южной Корее стюардесса заговорила

25 ноября грузовой самолет Boeing 737-400 компании DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса. Воздушное судно вылетело в Вильнюс из Лейпцига в 05:08 по московскому времени. По последним данным, в результате случившегося как минимум четыре человека пострадали. Один из них погиб. Подробности происшествия — в материале «ВМ».