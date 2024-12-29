Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных в катастрофе AZAL
Власти Азербайджана передали российской стороне требования о признании вины за катастрофу самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау, наказании виновных в случившемся и выплате компенсаций.
Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев назвал причину крушения самолета в Актау
"Мы четко донесли наши требования российской стороне, они были переданы уже 27 декабря. В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, наказать виновных, привлечь их к уголовной ответственности и выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам, и членам экипажа. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены", - отметил Алиев.