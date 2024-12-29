Баку требует от Москвы признания вины, наказания виновных в катастрофе AZAL

Власти Азербайджана передали российской стороне требования о признании вины за катастрофу самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского города Актау, наказании виновных в случившемся и выплате компенсаций.

Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев назвал причину крушения самолета в Актау