Самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу с земли, что стало причиной его повреждения, передает ТАСС.

Алиев подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после анализа данных черных ящиков, однако уже сейчас имеются факты, подтверждающие первоначальные версии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был вынужден совершить аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией.

Путин обсудил с Алиевым авиакатастрофу под Актау

В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».