Стало известно о третьем авиационном ЧП за сутки

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Саннефьорд в Норвегии из-за неисправности гидравлики.

Об этом сообщает издание Financial Express со ссылкой на сообщение авиакомпании KLM.

«Боинг 737-800» авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines накануне вылетел из аэропорта Осло и направлялся в Амстердам. После взлета пилоты сообщили о неисправности в гидравлической системе. Диспетчеры решили посадить лайнер в аэропорту Саннефьорд, расположенном примерно в 110 километрах к югу от Осло.

«Сегодня вечером во время взлета рейса KL1204 из Осло с пунктом назначения в Амстердаме был слышен громкий шум. Было решено направиться в аэропорт Саннефьорда. После приземления «Боинг 737» на малой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении авиакомпании.

На борту самолета находились 182 человека, включая пассажиров и членов экипажа, они не пострадали.

Ранее сообщалось о жесткой посадке лайнера с 80 пассажирами в Канаде. Из-за поломки шасси у самолета загорелись крыло и двигатель.

Также стали известны основные версии крушения Boeing 737-800 в Южной Корее.