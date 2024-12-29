Недовольный зарплатой мужчина поджег офис фирмы в Ленобласти

Сотрудник производственной базы в Ленинградской области поджег двухэтажный офис фирмы. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел накануне, в деревне Новопятницкое, на улице Центральная.

«В результате возгорания выгорел фасад модульного двухэтажного каркасного здания. С места происшествия была изъята бутылка от средства для розжига», — пояснили в ведомстве.

Материальный ущерб составил свыше 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе уточнили, что полицейским удалось задержать злоумышленника. Мужчина рассказал на допросе, что ранее работал в этой фирме и был вынужден уволиться из-за маленькой зарплаты. Он пояснил, что таким способом решил отомстить бывшему работодателю.