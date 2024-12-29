Политики и дипломаты отреагировали на крушение лайнера в Южной Корее

После авиакатастрофы с многочисленными жертвами соболезнования Южной Корее выразили политики Германии, России, Японии, Таиланда и других стран, сообщает ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате крушения самолета.

Премьеры Японии и Таиланда также выразили соболезнования в связи с ЧП.

Ранее посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования после авиакатастрофы.

Названы основные версии крушения Boeing 737-800 в Южной Корее

Между тем и. о. президента Республики Корея Чхве Сан Мок объявил уезд Муан особой зоной бедствия, что позволит выделить государственные субсидии. Компания Jeju Air заявила, что окажет помощь семьям погибших.