Летевший в Ереван самолет из Москвы сел в Тбилиси

Самолет рейса Москва – Ереван авиакомпании Flyone приземлился в Тбилиси из-за тумана. Об этом сообщили «Sputnik Армения» в авиакомпании.

Согласно данным Flightradar24, пассажирский лайнер сначала долетел до Еревана, но из-за погодных условий направился в Грузию. Данных о том, когда самолет прилетит в Ереван, пока нет.

Также над аэропортом «Звартноц» кружили самолеты из Шарм-эль-Шейха (Air Cairo) и Ларнаки (Wizzair), которые также не могли сесть из-за непогоды.

Накануне самолет, следующий по рейсу Дубай — Москва, посадили в Баку из-за дебошира на борту. Как уточнил источник Baza, сначала мужчина вел себя адекватно, однако у него был припрятан пакет с алкоголем. После употребления горячительного он кричал, пинал сотрудников, пытался разбить иллюминатор.

Успокаивать мужчину пришлось силой, другие пассажиры привязали его к сиденью. Однако позже он вырвался и стал бить по иллюминатору.