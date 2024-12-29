Специалисты ведут расследование причин и обстоятельств крушения Boeing 737-800 в Южной Корее. Среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя, шасси, систем торможения, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 29 декабря. Лайнер, на борту которого находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа, пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Погибли 176 человек, трое пропали без вести, двух удалось спасти.

По данным газеты, точные причины катастрофы будут названы после завершения расследования. В настоящее время эксперты выдвигают большое количество версий. Свой анализ они основывают на видео, снятых очевидцами.

В частности, специалисты предполагают, что самолет столкнулся с птицами, что и вызвало неисправности в двигателе, но в то же время видеозаписи свидетельствуют, что к полосе он приближался с убранными шасси, которые так и не выдвинулись.

Особый интерес у экспертов, вызывает то, что борт попытался выполнить посадку на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и он продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости, отметили журналисты.

Специалисты разъяснили, что обычно в таких случаях носовая часть лайнера опускается на взлетно-посадочную полосу, но на видеозаписях видно, что самолет не смог снизить скорость, а его носовая часть оставалась приподнятой вплоть до столкновения с ограждением.

«На кадрах видно, что шасси не раскрыты, а скорость практически не снижалась. В таких случаях, когда шасси не работают, должны быть активированы другие системы торможения, такие как реверс тяги и воздушные тормоза на крыльях, но этого тоже не произошло», — уточнил пояснил профессор кафедры аэронавтики Университета Инха Чхве Ги Ён.

Директор центра летного обучения университета Хансо Ким Гю Ван отметил, что, если шасси не раскрываются, тормозные системы теряют свою эффективность.

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У аналитиков, по данным газеты, также вызывает вопросы и длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан. При длине 2800 метров она короче, чем полосы в международных аэропортах Инчхона (3700 метров) и Кимпхо (3600 метров), а также в расположенном поблизости аэропорту Кванджу (3000 метров).