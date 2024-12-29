Раскрыто число детей на борту разбившегося в Южной Корее самолета

По меньшей мере пятеро детей было на борту самолета Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее. Эту цифру раскрыло агентство «Енхап».

По данным источника, все они были в возрасте до 10 лет.

При этом портал Kjmbc пишет, что среди участников рейса значилось более 10 детей младше 19 лет.

Опубликованы кадры крушения самолета в Южной Корее

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Муане 29 декабря. При заходе на посадку в самолет попала стая птиц, и затем не выпустились шасси. На борту был 181 человек, по предварительным данным, выжили только две стюардессы.