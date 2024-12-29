В Анапе произошел повторный выброс мазута

Повторный выброс мазута зафиксирован в районе пляжа "Динамо" в Анапе после ЧП с танкерами, его убирают 50 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"Муниципалитет работает в районе пляжа "Динамо" в Анапе - утром тут обнаружили повторный выброс - пласт мазута. Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий", - говорится в сообщении.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута. В море произошел разлив нефтепродуктов. В ликвидации последствий участвуют более 10 тыс. человек. Основной выброс затянуло в сторону Краснодарского края. Убрано 14 тыс. т загрязненного мазутом грунта, объем может увеличиться до 200 тыс. т.

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Введен режим ЧС федерального значения. О принимаемых мерах МЧС докладывает президенту РФ.