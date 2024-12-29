Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказали каналу близкие офицера, Минобороны уже согласилось на это — сейчас Попов ждет оформления документов. Однако суд над ним продолжается.

В то же время следователи называли фигуранта игроманом, который, поддавшись на угрозы боевых товарищей, подписал разрешение на продажу металлоконструкций, предназначенных для оборонительных рубежей. Однако сам Попов и его адвокат Сергей Буйновский назвали все обвинения «необоснованными и абсурдными, строящимися на домыслах и предположениях следователя». Защита утверждает, что Попов невиновен и что он давал в долг деньги генерал-лейтенанту Олегу Цокову (основной фигурант, дело в отношении него прекратили).

До этого сообщалось, что генерал Попов усмотрел в действиях судьи личную заинтересованность.