Свыше 40 человек пострадали при инциденте в супермаркете в ФРГ

В городе Вальдхайм, расположенном в федеральной земле Саксония, при распылении газа в супермаркете пострадали свыше 40 человек. Врачи госпитализировали 15 пострадавших, пишет Bild.

Инцидент произошел вечером в субботу, 28 декабря, в продовольственном отделе магазина Kaufland на улице Хауптштрассе .

«На данный момент известно о 41 пострадавшем, 15 из них доставлены в больницу», — отметил представитель местной полиции.

Журналисты уточнили, что покупатели жаловались на тошноту и раздражение дыхательных путей.

В настоящее время полиция проводит расследование. В частности, устанавливается тип распыленного вещества.