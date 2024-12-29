Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 151

Число погибших при крушении самолёта Jeju Air в южнокорейском аэропорту Муан выросло до 151. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на пожарных.

Ранее стало известно, что очевидцы заметили возгорание на правом крыле самолёта ещё до крушения.

Опубликованы кадры крушения самолета в Южной Корее

Авиакатастрофа произошла утром 29 декабря. Во время приземления воздушное судно выкатилось за пределы посадочной полосы и врезалось в ограждение, после чего начался пожар.