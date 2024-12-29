В Канаде при посадке загорелся пассажирский лайнер

В Канаде пассажирский самолет совершил жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Аэропорт Галифакса временно закрыли, сообщает CBC News.

Самолет выполнял рейс из Сент-Джонса в Галифакс. Пассажир Никки Валентайн рассказала, что одно из шасси не сработало при приземлении.

«Самолет начал наклоняться влево под углом примерно 20 градусов, мы услышали грохот и увидели, что крыло самолета и двигатель начали скользить по полосе», — сказала она.

По ее словам, самолет проскользил по взлетно-посадочной полосе на «приличное» расстояние, пассажиры видели «огонь с левой стороны самолета и дым в окнах».

Люди были успешно эвакуированы, они не получили опасных травм, но были в состоянии шока.

По оценкам Валентайн, вместимость самолета составляла около 80 пассажиров. Чтобы высадить всех из самолета, потребовалось около двух минут.

В заявлении аэропорта сказано, что инцидент произошел с рейсом 2259 Air Canada, который выполнялся авиакомпанией PAL Airlines. Пока не уточняется, сколько человек было в самолете.

Ранее посольство РФ в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением лайнера в аэропорту Муан.