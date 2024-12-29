ФСБ задержала россиянина за передачу фото объектов ТЭК Киеву

ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ведомства, задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер Telegram.

Злоумышленнику было поручено собирать и передавать фотоматериалы объектов топливно-энергетического комплекса Московской области за денежное вознаграждение. Гражданин РФ 1983 года рождения передавал собранные данные своему куратору.

На данный момент ведется расследование по делу о государственной измене, что является серьезным преступлением согласно российскому законодательству.

На этой неделе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о Вооруженных силах России.

Ранее сотрудника режимного предприятия задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб: он передавал секретные данные о российских Вооруженных силах за денежное вознаграждение.

А в Центральной России был задержан молодой человек, подозреваемый в передаче информации о деятельности оборонного предприятия военной разведке Украины.