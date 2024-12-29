При крушении пассажирского самолета в Южной Корее выжили двое

Почти все пассажиры самолета в Южной Корее, на борту которого был 181 человек, погибли, спасены двое, сообщили в экстренных службах. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетной полосы и взорвался.

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«Из общего числа пассажиров и членов экипажа, составлявшего 181 человек, за исключением двух спасенных, большинство, предположительно, погибли.

Погибшими были официально признаны 85 человек.Сообщалось о двух спасенных, это два члена экипажа, женщина и мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести. Россиян в самолете не было, на борту находились 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.

Двигатель самолета загорелся перед крушением в Южной Корее

29 декабря около 9:07 (3:07 мск) самолет из Бангкока при посадке в аэропорту Муан сел на полосу с невыпущенными шасси, врезался в ограждение, при этом произошел взрыв. По предварительной информации, при подлете к аэропорту произошло столкновение лайнера со стаей птиц, и командир экипажа принял решение сажать самолет с невыпущенными шасси. По словам очевидцев, они заметили вспышки на крыле самолета перед приземлением.

«Из правого крыла самолета вырывались вспышки, и это показалось странным, а затем раздался громкий звук, словно взрыв газа.

25 декабря произошла авиакатастрофа в казахстанском Актау. Пассажирский лайнер направлялся из Баку в Грозный, однако его перенаправили в Махачкалу. Затем самолет изменил курс на Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, три гражданина Кыргызстана и 16 граждан России. Выжили 29 человек.