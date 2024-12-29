Разбившийся в Южной Корее самолет накануне сообщил о внештатной ситуации на борту

Разбившийся в Южной Корее самолет Boeing 737-800 (737-8AS) еще за день до крушения, 28 декабря, сообщил о внештатной ситуации во время рейса из Чеджу в Пекин. Из-за этого борт был вынужден совершить посадку в Корее, такие данные подтверждает Flightradar.

После совершения вынужденной посадки спустя пять часов лайнер продолжил полет по заданному маршруту. Причины, почему самолет потребовалось посадить до прибытия в точку назначения, не уточняются.

В Южной Корее очевидцы заметили горящий двигатель самолета еще до крушения

Ранее стало известно о попытке спасти самолет от авиакатастрофы в Южной Корее. Из-за неисправности шасси пилоты пытались посадить лайнер на фюзеляж. Им не удалось сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, и в результате произошло столкновение самолета с ограждением.