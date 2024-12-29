В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Карабашу А.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. <...> Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в документах.

В них уточняется, что Карабаш признает вину, сотрудничает со следствием и изобличил соучастников преступления. По этому уголовному делу с ним проходят еще два человека. Они обвиняются в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в апреле 2024 года.