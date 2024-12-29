Cамолет пытался сесть на фюзеляж при авиакатастрофе в Южной Корее

Самолет, который потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Муан в Южной Корее, из-за неисправности шасси пытался приземлиться на фюзеляж.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на оценки властей, регулирующих авиационную сферу. По информации агентства, борт должен был приземлиться в 08:30 по местному времени (02:30 по московскому) в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Yonhap пишет, что экипаж предпринял первую попытку сесть, но был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж - без шасси.

Однако не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался. Агентство уточняет, что шасси "не было нормально выпущено", неисправность, по оценкам экспертов, была вызвана столкновением с птицами.

Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение при попытке приземлиться, авария произошла, когда рейс следовал из Бангкока, столицы Таиланда, и совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула. По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли 28 человек. Всего на борту находился 181 человек, из них - 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось также, что россиян на борту самолета не было.