Потерпевший крушение в Южной Корее самолет столкнулся с птицами

Самолет, который потерпел крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

В воскресенье, 29 декабря, около 9:07 (3:07 мск) самолет рейса 7C 2216 из Бангкока в Муан в Южной Корее, пытаясь совершить посадку, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. После этого началось возгорание.

Как написано в статье, причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.

Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы погибли 28 человек. Всего на борту находился 181 человек, включая членов экипажа.

22 декабря сообщалось, что на юге Бразилии разбился частный самолет с пассажирами. Уточнялось, что небольшой самолет разбился в жилой зоне вскоре после вылета из аэропорта Канела в штат Сан-Паулу. На борту самолета находились минимум девять или десять человек.

13 декабря легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684).