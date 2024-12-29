Пожар на овощебазе в Динском районе Краснодарского края мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что по факту возгорания была организована проверка.

«По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

До этого Telegram-канал МЧС по Краснодарскому краю сообщал, что на овощебазе в поселке Агроном произошел крупный пожар.

Позже площадь пожара увеличилась до 1400 квадратных метров. К месту возгорания направлен пожарный поезд.

Также в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории храма Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных произошел пожар.

По данным МЧС, возгорание произошло в двух бытовках, размером 2,5х6 метров каждая. В МЧС отметили, что горение происходило по всей площади.