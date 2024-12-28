Следовавший в Москву самолет экстренно приземлился в Каире

В Каире экстренно приземлился рейс «Шарм-эль-Шейх — Москва». Причиной стал один из пассажиров, который потерял сознание во время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юрию Алчееву.

По словам Алчеевой, потерявший сознание мужчина летел из Египта в Россию вместе с женой и ребенком. Отмечается, что после приземления его госпитализировали — как выяснили врачи, у россиянина произошло внутримозговое кровоизлияние. Следующие 48 часов он проведет в больнице.

«В наш сервисный центр поступило обращение от сотрудника авиакомпании о том, что во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире», — рассказала она.

Ранее в Москве экстренно приземлился летевший во Франкфурт самолет.