Следовавший в Москву самолет экстренно приземлился в Каире

В Каире экстренно приземлился рейс «Шарм-эль-Шейх — Москва». Причиной стал один из пассажиров, который потерял сознание во время полета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юрию Алчееву.

Следовавший в Москву самолет экстренно приземлился в Каире
© РИА Новости

По словам Алчеевой, потерявший сознание мужчина летел из Египта в Россию вместе с женой и ребенком. Отмечается, что после приземления его госпитализировали — как выяснили врачи, у россиянина произошло внутримозговое кровоизлияние. Следующие 48 часов он проведет в больнице.

«В наш сервисный центр поступило обращение от сотрудника авиакомпании о том, что во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире», — рассказала она.

Ранее в Москве экстренно приземлился летевший во Франкфурт самолет.

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