Российская школьница попала в больницу после избиения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из учебных заведений города Березовского. Пострадавшую девочку, которую избила сверстница, госпитализировали в городскую больницу.

Позднее запись драки школьниц разместили в интернете. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее в Сургуте сотрудники одной из точек быстрого питания избили двух 12-летних детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».