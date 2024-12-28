Названо количество пострадавших при взрыве в Турции

На северо-западе Турции в жилом здании в провинции Коджаэли прогремел взрыв. Об этом сообщает Türkiye.

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По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. После него в здании вспыхнул пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек, их госпитализировали в больницу.

Пожар уже потушили. В результате него также пострадала часть квартир в четырехэтажном доме. На месте продолжают работать пожарные, полицейские и медики.

Отмечается, что ранее днем в Коджаэли во время земляных работ на одной из строящихся площадок произошла взрыв на газопроводе. Инцидент привел к отключению газа в 13 районах. Кроме того с полудня жители провинции жаловались на утечки газа.