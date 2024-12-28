10 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Турции

10 человек пострадали из-за взрыва в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Ильхами Акташ, его слова передает газета Türkiye.

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Он уточнил, что врачи и спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим. Акташ также предположил, что причиной ЧП могла быть утечка газа.

Взрыв прогремел в жилом здании в районе Дарыджа вечером 28 декабря. После этого, по данным СМИ, начался пожар. На место ЧП находятся пожарные, медики и правоохранители.

В ноябре взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. О причинах ЧП и возможных пострадавших не сообщалось.