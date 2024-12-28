В Калининграде женщине вернули 12 млн рублей, похищенных мошенниками

Полиция в Калининграде вернула женщине 12 млн рублей, похищенных мошенниками. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

"В Калининграде полицейские вернули местной жительнице 12 млн рублей, ранее похищенных мошенниками. <…> Фигуранты заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Жертвой аферистов стала 52-летняя жительница Калининграда. В начале декабря ей позвонили якобы сотрудники банка и правоохранительных органов и убедили, что посторонние лица пытаются получить доступ к ее банковскому счету, чтобы оформить на нее кредит. Аферисты убедили потерпевшую передать свои сбережения курьеру, заверив, что он переведет деньги на "безопасный счет". Женщина передала курьеру наличными 50 тыс. евро и более 65 тыс. долларов США, составляющие в рублевом эквиваленте свыше 12 млн рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области по горячим следам задержали двух пособников телефонных мошенников в возрасте 19 и 20 лет, приехавших из Санкт-Петербурга. Денежные средства были изъяты. Потерпевшую пригласили в отдел полиции, где в ее присутствии следователем произведен осмотр денежных средств, изъятых у подозреваемых, после чего валюта была возвращена гражданке в полном объеме.

По факту действий мошенников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).