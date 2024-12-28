Приближенного Деда Хасана криминального авторитета Мытищинского задержали в Крыму

В Крыму задержали Мурада Амояна, известного в преступном мире как криминальный авторитет Мраз Мытищинский. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным издания, у задержанного нашли поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды. На территорию России Мурад попал из Армении, где был объявлен в розыск за похищение людей.

Амояна считают руководителем ОПГ, которая держала в страхе бизнесменов Кубани и Подмосковья. Авторитета считали приближенным к бывшему лидеру криминального мира России Аслану Усояну, известному как вор в законе Дед Хасан.

10 декабря сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали прилетевшего из Стамбула вора в законе Сельвияна.