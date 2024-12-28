Бастрыкин провел совещание по авиакатастрофе в Актау

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание по факту авиакатастрофы в казахском городе Актау. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как уточнили в ведомстве, совещание прошло в Грозном. Во время мероприятия Бастрыкину рассказали о ходе расследования, а также о создании следственно-оперативной группы, состоящей из следователей, криминалистов и экспертов в подобных происшествиях. Кроме того, по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

25 декабря пассажирский самолет рейса «Баку — Грозный» разбился возле Актау.