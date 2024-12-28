В Самаре произошел взрыв в котельной, есть пострадавшие

В котельной жилого дома в Самаре произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Отмечается, что в котельной произошла авария, которая и привела к взрыву. В результате была уничтожена стена одной из смежных квартир.

При взрыве пострадали три человека — они получили ранения средней тяжести. В данный момент им оказывают помощь врачи. Кроме того, на месте происшествия начата доследственная проверка.

«В настоящее время администрация города Самара совместно с администрацией Куйбышевского района и управляющей компанией, обслуживающей дом по адресу: ул. Данилевского, 1а, решают вопрос по установке нового электрического котла, который позволит в течение нескольких часов запустить отопление на доме. Жителям предложено размещение в ПВР, оказывается помощь в переноске вещей. Транспорт также предоставлен», — сообщили в мэрии Самары.

Ранее два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в Дагестане.