В Каире посадили летевший в Москву самолет из-за потерявшего сознание туриста

Самолет, летевший из курортного города Шарм-эль-Шейх в Москву, экстренно приземлился в столице Египта — Каире — из-за потерявшего сознание туриста. Об этом заявила директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" Юлия Алчеева в беседе с "Интерфаксом". "Во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире, где мужчину госпитализировали", — отметила она. Мужчина возвращался в Россию с отдыха в Шарм-эль-Шейхе, вместе с ним были супруга и ребенок, уточнила Алчеева. В ходе медицинского обследования у россиянина выявили внутримозговое кровоизлияние, пишет агентство. Предполагается, что мужчина пробудет в местной больнице порядка 48 часов, а затем вернется в Россию.