В Москве экстренно приземлился летевший во Франкфурт самолет

Рейс авиакомпании Uzbekistan airways из Ташкента во Франкфурт-на-Майне экстренно сел в Москве из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что самолет был перенаправлен в международный аэропорт Внуково для оказания экстренной медицинской помощи. Посадка прошла в штатном режиме, пассажира госпитализировали.

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«В связи с невозможностью прилета во Франкфурт до закрытия аэропорта по регламенту, воздушное судно, выполняющее рейс HY231 будет возвращено в аэропорт вылета», — говорится в тексте.

Пассажиры самолета смогут продолжить свой путь рейсами в Мюнхен от 29 декабря и во Франкфурт от 30 декабря.