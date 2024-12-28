Отца четверых погибших детей под Тверью заключили под стражу

Подозреваемый в убийстве четверых детей в СНТ "Межурка" в Тверской области заключен под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ходе выездного судебного заседания в медицинском учреждении, куда был ранее доставлен подозреваемый в убийстве своих малолетних детей, последнему с учетом позиции прокуратуры Заволжского района г. Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщали, что 28 декабря в доме, расположенном в СНТ "Межурка" под Тверью, были обнаружены тела четверых малолетних детей с признаками насильственной смерти, по факту произошедшего расследуется уголовное дело.