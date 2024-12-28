Мать убитых под Тверью детей раскрыла подробности инцидента

Мать четырех детей, которых отец убил в Тверской области, назвала подробности инцидента, пишет РЕН ТВ.

Напомним, тела четырех детей в частном доме в СНТ «Межурка» в Тверской области были обнаружены 28 декабря. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Женщина пояснила, что в семье было шесть детей. Она добавила, что супруг был нормальным, «никаких предпосылок для того, чтобы он совершил подобное, не было».

По ее словам, утром она вышла из дома в туалет. На обратном пути заметила, что дверь заметила, что дверь заперта, а отец расправляется с детьми.

«Сама в шоке, сама не знаю, как это случилось. Я дома была. Я пошла в туалет, пришла уже дверь закрыта. Дверь закрыта была, я вышла, кричала. Муж уже там [убивал]. Кричала, орала, старшие проснулись на втором этаже, открыли дверь, зашли все», — разъяснила она.

Женщина отметила, что после убийства муж пытался покончить с собой. Медики госпитализировали его в дальнейшем в одну из региональных клиник.