СМИ: девушка заблудилась и насмерть замерзла в лесу в Подмосковье

Девушка заблудилась в лесу возле подмосковного города Клина и насмерть замерзла.

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Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в соцсети.

— Через час позвонила и сказала, что заблудилась. Получила совет — возвращаться по своим следам. Следующие полтора часа девушка пыталась выйти из леса — безуспешно, — пишет Telegram-канал Mash.

По неподтвержденным данным, семья заявила о пропаже девушки только спустя пять дней после произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов якобы обнаружили тело насмерть замерзшей девушки в лесу. Также в соцсети заявили, что девушка употребляла наркотические вещества.

Ранее тело 16-летнего подростка обнаружили вмерзшим в лед в январе этого года, спустя более месяца после его пропажи. Инцидент произошел в Ивангороде Ленинградской области, где еще в начале декабря 2023 года подросток ушел из дома и не вернулся.