При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область повреждения получили постройки на территории локомотивного депо.

При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения
© Lenta.ru

Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.

Происшествия
Юрий Слюсарь
Александр Богомаз