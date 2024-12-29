При атаке БПЛА на Ростовскую область локомотивное депо получило повреждения

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область повреждения получили постройки на территории локомотивного депо.

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Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Сальске в результате атаки БПЛА получили незначительные повреждения постройки на территории локомотивного депо: выбиты стекла. Возгорание на месте падения БПЛА отсутствует», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в двух российских регионах заявили об атаках Вооруженных сил Украины. Соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах брянского губернатора Александра Богомаза и правительства Курской области.