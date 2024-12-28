В Грузии произошло землетрясение

В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом со ссылкой на спасательную службу МВД Армении сообщает РИА Новости.

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«Сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманис», — говорится в сообщении.

По информации армянских сейсмологов, подземные толчки зафиксировали 28 декабря в 14:44 по московскому времени. Интенсивность землетрясение в эпицентре была равна шести баллам.

Ранее в Хельсинки произошло самое сильное в истории землетрясение. Магнитуда составила 1,1 балла.