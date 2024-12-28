Пенсионерка из Курской области попыталась поджечь МФЦ

В Курской области против женщины, пытавшейся поджечь здание МФЦ, возбудили уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46».

По данным полицейских, 70-летняя женщина пришла к зданию МФЦ днем 28 декабря и подожгла входную дверь, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Свои действия она снимала на телефон.

Работники МФЦ увидели происходящее и быстро локализовали возгорание. Никто не пострадал. Позже в ходе допроса пенсионерка рассказала, что совершила поджог по указанию людей, позвонивших ей и представившихся сотрудниками правоохранительных органов.

Телефонные мошенники сказали пенсионерке, что в здании МФЦ находятся преступники, которые пытаются оформить на нее кредит и украсть больше миллиона рублей.

Мошенники убедили женщину, что после поджога к МФЦ прилетит спецназ на вертолете и задержит злоумышленников, заблокированных в здании. Псевдосиловики заявили, что отказ пенсионерки от «сотрудничества» будет рассматриваться как соучастие в преступлении. В итоге женщина выполнила все указания телефонных мошенников, «не проявив критического мышления», подчеркнули в полиции.

В сообщении отмечается, что только после нескольких часов следственных действий пенсионерка осознала, что ее обманули. В полиции добавили, что мошенники также убедили ее обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тысяч рублей, но отправить эти деньги злоумышленникам она не успела.

В Роскомнадзоре ранее сообщили, что операторы связи могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. В ведомстве подчеркивали, что сейчас фиксируется значительное количество мошеннических звонков в основном из-за рубежа - как в сетях операторов, так и в мессенджерах.