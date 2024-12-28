Красноармейск остался без электричества

Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной ВСУ части ДНР оказался обесточен, сообщили в назначенной Киевом военной администрации.

Причины отключения пока неизвестны, и энергетики работают над их выяснением. Временно отключено электричество в рамках аварийной ситуации, передает ТАСС.

Тем временем, телеканал Espreso отметил, что по всей Украине сохраняется значительный дефицит электромощности. Вследствие этого 27 декабря были введены почасовые отключения электричества для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных предприятий с 8.00 до 17.00.

Ранее глава администрации Черкасской области Игорь Табурец заявлял, что энергосистема на Украине находится в крайне сложном состоянии, а новые графики отключений электричества, начавшие действовать с 16 декабря, вызвали множество жалоб из-за несоответствия реальных отключений заявленным расписаниям.