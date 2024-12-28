В Крыму задержан криминальный авторитет Мудар Амоян, известный также как Мраз Мытищинский. У него нашли поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, Мурад Амоян был объявлен год назад в федеральный розыск, ему запрещено находится на территории России.

Однако, по информации источника издания, в Крыму члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почетного дружинника и ветерана боевых действий. И Мурад Амоян в течение года присваивал себе гуманитарную помощь.

Последний раз Мраза Мытищинского задерживали на территории РФ в 2020 году. Въезд в Россию ему был закрыт пожизненно.

Ранее из Албании в Россию был экстрадирован криминальный авторитет по кличке Вася Бандит, настоящее имя которого Игорь Кокунов. По версии следствия, он имеет высшее положение в преступной иерархии и определенную сферу влияния.