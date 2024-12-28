В Москве школьник выпал из окна на уроке

Подросток выпал из окна во время урока в школе №1253 в Москве, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом ТАСС сообщила директор школы №1253 Наталья Акулова.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что десятиклассник выпал из окна школы №1253 в столичном районе Хамовники во время урока, и сейчас он в коме. По их информации, предварительно, он был выпившим.

"Инцидент произошел 26 декабря. На уроке учитель заметила, что подросток ведет себя необычно, и связалась с его родителями. Никакого конфликта с одноклассниками или педагогом у него не было", - сказала Акулова.

По ее словам, педагог была в классе, но не успела среагировать на произошедшее.

"Незамедлительно была вызвана скорая помощь. Подростку оказывается необходимая медицинская помощь", - добавила она.

По словам директора, школа находится на связи с семьей подростка. Проводится расследование инцидента правоохранительными органами.