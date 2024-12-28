Аферисты "развели" звезду "Войны и мира" на 2 миллиона рублей

Мошенники выманили в Москве у советского российского актера Вадима Сафронова более двух миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

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Вадим Александрович Сафронов родился в 1932 году в Москве. Снимался с первой половины 1950-х. Сыграл, в частности, австрийского императора Франца Иосифа I у Бондарчука в "Войне и мире" и директора школы в "Артистке из Грибова".

По словам источника канала, сначала с 92-летним актером связалась злоумышленница, которая попросила потерпевшего "принять участие в культурной жизни страны и предупредила, что ему якобы позвонит мэр города".

Далее с Сафроновым "связался человек под видом мэра и убедил пенсионера, что у города украли большую сумму денег", которая должна-де поступить на счет артиста.

В итоге, ссылаясь на "помощь в поимке преступников", аферисты вынудили пенсионера "снять средства со своего счета и через сиделку передать их курьеру", передает канал.