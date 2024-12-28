В Крыму введен режим ЧС

В субботу, 28 декабря, в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщает ТАСС.

Такие меры были приняты из-за разлива мазута. Указ о введении режима ЧС подписал глава региона Сергей Аксенов.

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О планах ввести режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов Аксенов сообщал 26 декабря. Региональный статус ЧС ранее объявили в Краснодарском крае. В середине декабря в результате крушения двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что из танкеров вытекло 40 процентов топлива. Он подчеркивал, что необходимо сделать все возможное, чтобы оградить участок бонами и не дать расползаться этому пятну.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что работы по ликвидации разлива мазута на Кубани выполнены на 15 процентов. Основной задачей он назвал вывоз смешанного грунта с прибрежной зоны и его утилизацию.